Starosta krytykuje lekarkę, która złamała zasady kwarantanny. Szef SOR-u uważa, że to "bezczelne hejtowanie"

- pytał starosta.

Dalej pisał, że lekarka powinna siedzieć w domu i czekać, aż okaże się, czy jest zdrowa, a nie zjawiać się na terenie szpitala specjalistycznego w Pile.

- Nie dość, że przez jednoczesne zatrudnienie w szpitalu i we własnym gabinecie owa osoba doprowadziła dziesiątki, a kto wie czy nie setki pacjentek i personelu do kwarantanny, to do tego nie potrafiła poczekać na tzw karetkę wymazową, tylko łamiąc wszystkie procedury mając świadomość, że jest nosicielem Covid-19 ... przyjechała do szpitala do tzw punktu drive thru - by pobrano jej wymaz. Prawdopodobnie, jak wynika z moich ustaleń, wymusiła na pielęgniarce epidemiologicznej pobranie wymazu. Ustalamy, czy nie wykorzystała tez swojej pozycji i nie „zorganizowała” pobrania także swojemu mężowi