Stary ma być jak nowy. Trwa kapitalny remont mostu kolejowego [ZDJĘCIA]

Kolejowy most na Gwdzie modernizuje spółka PKP PLK. Zakres prac obejmuje praktycznie cały most. Stalowa konstrukcja mostu zostanie wzmocniona. Wymienione też będą tory. Będą też wzmocnione nasypy. Zostaną również odnowione filary i przyczółki. Na remont czeka też drewniana kładka dla pieszych. Zakończenie wszystkich robót planowane jest do końca listopada.

- Inwestycja realizowana jest w ten sposób, by zminimalizować zmiany w komunikacji. Prace prowadzone są etapowo. Najpierw obejmują jeden tor, następnie realizowane będą na drugim - mówi Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK.

Prawdopodobnie do tego czasu będzie również zamknięta kładka dla pieszych.