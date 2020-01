Stowarzyszenie Agama rusza z kolejną akcją dla sierot z klasztoru w Katmandu w Nepalu. Ty też możesz pomóc! Kup kalendarz albo wpłać datek

Wtedy do opieki nad 140 chłopcami było ich tylko dwóch. Dziś jest kilkunastu, chłopców jest już 250, a przyklasztorna szkoła zyskała status szkoły publicznej. Warunki w jakich żyją chłopcy niewiele się jednak zmieniły. Dzięki Agamie rok temu trafiły do nich dwie przemysłowe pralki oraz 200 litrów farby do pomalowania klasztornych ścian, które nie widziały jej od lat. Chłopcy nadal myją się zimą na dziedzińcu pod kranami w zimnej wodzie. Nadal marzną pod kocami. Można to zmienić.

- Niewiele trzeba, żeby im pomóc - przekonuje Agnieszka Kledzik. - Stać nas na to, żeby odmienić ich los. Naprawdę.

Dla porównania jedna rupia nepalska to zaledwie 0,033 polskiego złotego. Dużo złotówek może tam wyrządzić dużo dobrego. O tamte sieroty świat się nie upomni. Nie interesował się nimi specjalnie wcześniej i teraz raczej też się nie zainteresuje, chyba, że dojdzie do kolejnej tragedii jaka ta, którą było trzęsienie ziemi w 2015 roku. Tymczasem bez pomocy świata dzieci z klasztoru - najmłodszy ma cztery lata, są skazane na warunki, które pod żadną szerokością i długością geograficzną nie są warunkami dla dzieci.