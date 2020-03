Strażackie wozy pod Bowlingiem. Włączyła się czujka dymu

Czujka dymu w kręgielni podłączona jest do systemu monitoringu pożarowego. Uruchamiając się uruchamiła alarm pożarowy na stanowisku kierowania w komendzie na Moniuszki. Dyżurny wysłał na miejsce trzy zastępy. Szybko okazało się, że alarm był fałszywy i dwa wozy wróciły do jednostki. Trzeci został na miejscu - strażacy musieli bowiem upewnić się, że zagrożenia faktycznie nie ma.

Rachunek za niepotrzebny wyjazd trafi do firmy zapewniającej monitoring pożarowy. W 2019 roku strażacy aż 156 razy wyjeżdżali do fałszywych alarmów. Co czwarty wyjazd był właśnie wyjazdem do czujki dymu. Bez dymu.