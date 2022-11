Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile w przedszkolu [ZDJĘCIA]

- Tym razem tata jednego z przedszkolaków zawitał do Przedszkola Publicznego w Skórce. Nie obyło się bez słodkiego rozpoczęcia i cukierków. Maluchy z uwagą słuchały o pracy strażaka, jego roli w społeczeństwie, sposobie pracy i charakterystyce służby. Pociechy śmiało zadawały pytania, czasami trudne do odpowiedzi, ale też same na pytania związane ze strażą pożarną odpowiadały. Jednogłośnie potrafili wskazać numery alarmowe, czy powiedzieć o sposobie alarmowania służb ratowniczych - relacjonują uczestnicy spotkania.