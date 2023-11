"Strzelanie" z aparatów do SU-22 M4 "Tygryska" w Pilskim Muzeum Wojskowym

- Suchoj Su-22M4 "3620" został wyprodukowany w Komsomolsku n.Amurem 1 maja 1984 roku. Do Polski dostarczony został w 1985 wraz z innymi 47-oma samolotami tego typu. Pierwszą jednostką był 6 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Pile, w kolejnych latach eksploatacji 3620 należał do 40 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Świdwinie, do którego odleciał z Piły w dniu 17 grudnia 1997 roku. Następnie służył w 7 PLBR w Powidzu, 39 ELT w Świdwinie a w dniu 16 lipca 2003 został oddany 6 Eskadrze Lotnictwa Taktycznego w Powidzu, gdzie zakończył lotną karierę. Samolot przeszedł 1 remont główny w WZL-2 w Bydgoszczy (zakończony w październiku 1996). Podczas remontu nie został doposażony ani w GPS, ani TACAN (systemy te montowano od 1996 roku na Su-22 podczas prac w Bydgoszczy) - powodem było prawdopodobnie to, że należał do 23 serii produkcyjnej, czyli najstarszej użytkowanej w Polsce. - podaje Ł. Sawicz.