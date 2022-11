Świąteczne Gwiazdeczki. Szukamy dzieci na okładkę świątecznego wydania gazety Martin Nowak

,,Głos Wielkopolski” poszukuje dzieci na okładkę świątecznego wydania gazety. Na ponad 150 dzieci czekają nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy... Główna nagroda to wyjazd do Paryża! Głosowanie będzie trwało od poniedziałku, 21 listopada do czwartku, 15 grudnia do godz. 22:00.