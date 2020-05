Święto Bibliotek inne niż zwykle. Warto skorzystać z propozycji

Rzecz jasna, nie inaczej jest z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Panataleona Szumana w Pile. Siedziba główna przy ul. Staromiejskiej oraz każda z siedmiu filii tętnią życiem, choć w innym wymiarze i przy dużych ograniczeniach niż jeszcze przed dwunastoma miesiącami.

- Tegoroczne święto jest zupełnie inne – potwierdza Joanna Wyrwa – Krzyżańska, dyrektor PiMBP w Pile. - W związku ze zmniejszeniem dotacji podmiotowej przez Gminę Piła, pięć bibliotekarek pracuje w zmniejszonym wymiarze do 1/2 etatu, a swoją pensję uzupełnia o dodatkowe wynagrodzenie za utrzymanie czystości w filiach. Skróceniu uległy godziny pracy wszystkich filii. Co prawda, czytelnictwo w nich nie spadło aż tak drastycznie, jak się obawialiśmy, ale musieliśmy zrezygnować z większości działań promujących czytelnictwo w filiach i przenieść je do biblioteki głównej. I to jest ten przykry element towarzyszący tegorocznemu świętu. Mamy jednak nadzieję, że takie obniżenie dotacji było jednorazowe i że w przyszłym roku się ono nie powtórzy. Tegoroczne święto jest również inne z powodu trwającego w kraju stanu epidemii. Jeszcze w trakcie zamknięcia biblioteki dla czytelników zdawaliśmy sobie sprawę z faktu, że normalnych spotkań promocyjnych, wycieczek do biblioteki i różnych wydarzeń literackich twarzą w twarz z uczestnikami nie będzie można w najbliższych miesiącach realizować. Stąd decyzja, aby w miarę naszych możliwości przenieść działania z obszaru promocji literatury i czytelnictwa do sieci. Obecnie realizujemy projekty: Wiersz dobry - promujący poetki i poetów środowiska pilskiego, Wycieczkę praSową - subiektywny przegląd lokalnej prasy archiwalnej i Rodzinne popołudnia z Misiem - edukacja czytelnicza dla najmłodszych.