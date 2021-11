Święto Niepodległości z Pilskim Muzeum Wojskowym i terytorialsami [ZDJĘCIA]

Mimo typowo listopadowej pogody z zaproszenia skorzystało bardzo dużo pilan, w tym także rodziny z dziećmi.

To niesamowite, że daliśmy radę wyciągnąć z domów aż tyle osób

– mówi Andrzej Jarocki z Pilskiego Muzeum Wojskowego. Pan Andrzej to prawdziwa „encyklopedia wiedzy” o Muzeum, jego eksponatach i technice wojskowej.

Największym wzięciem cieszył się oczywiście „Tygrysek”, czyli samolot SU-22M4, którym dysponuje Pilskie Muzeum Wojskowe. Wiele osób nie odmówiło sobie także okazji do przejażdżki SKOT-em, czyli transporterem opancerzonym.

”Tygrysek” to jest taki „gwóźdź gwoździ” programu każdej naszej imprezy. Zawsze przyciąga ludzi. Nawet gdybyśmy go ciągnęli za ciężarówką, to ludzie jechaliby za nim, bo takie zdarzenie też tutaj miało kiedyś miejsce.