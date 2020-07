Święto policji w komendzie na Bydgoskiej. W maseczkach i bez gości [ZDJĘCIA]

Pandemia koronawirusa wywróciła wszystko do góry nogami. Było już inne święto strażaków. Teraz będzie inne święto policji. Wiadomo już, że nie będzie centralnych obchodów na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Zrezygnowano także z lokalnych obchodów z udziałem publiczności.

- Bardzo żałuję, bo w tym roku minęło 30 lat od wejścia w życie ustawy o policji - nie ukrywał w rozmowie z PAP komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk - To ważny moment wejścia w nowy etap funkcjonowania naszej formacji po transformacji ustrojowej. Obchodzimy też 95. rocznicę powołania Policji Kobiecej. Chcieliśmy podkreślić szczególną rolę kobiet w naszych szeregach.

Policyjne święta, podobnie jak wcześniej święto strażaków, mają się odbywać wyłącznie w policyjnym gronie. Bez gości. Tak było też w Komendzie Powiatowej w Pile, w której wyjątkowo skromna uroczystość - w porównaniu z ubiegłoroczną - odbyła się we wtorek, 21 lipca. Były awanse, medale i podziękowania. Za ciężką, pełną oddania i poświęcenia służbę oraz pracę pracowników policji od komendanta powiatowego nadkom. Mariusza Wiśniewskiego. Do podziękowań i gratulacji dołączył się również podinsp. Andrzej Szary, szef Związku Zawodowego Policjantów w Wielkopolsce. To właśnie on podpisał się pod medalami dla 10 policjantów z pilskiego garnizonu za zasługi na rzecz związków zawodowych. Nagrody oraz okolicznościowe statuetki otrzymali również pracownicy policji.