Święty Mikołaj przypłynął do Piły w kajaku. Towarzyszyło mu trzydziestu wodniaków-pomocników! [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Mikołajki na Gwdzie w Pile

Święty Mikołaj przyjeżdża z prezentami do dzieci w wielkich saniach ciągniętych przez renifery? Może do innych miejscowości, ale na pewno nie do Piły. Do naszego miasta przypłynął w kajaku i to nie sam, a w asyście trzydziestu kajakarzy zrzeszonych w Klubie Kajakowym PTTK Gwda Piła.