Szaleniec na ulicach Piły. Sąd aresztował 36-latka

Do zdarzenia doszło w czwartek, 5 kwietnia, na osiedlu Zamość. Pierwszą ofiarą napastnika był 84-letni pilanin. Starszy mężczyzna wyszedł na zakupy do osiedlowego sklepu. Grzegorz W. podbiegł do niego i zaatakował od tyłu. Nie znał swojej ofiary. Ugodził 84-latka nożem w plecy i uciekł. Na szczęście, cios nie był silny. Mężczyzna nie zorientował się, że krwawi. Dopiero po powrocie z zakupów odkryła to jego sąsiadka. Mężczyzna z raną ciętą trafił do szpitala. Rana, na szczęście, nie była głęboka i poszkodowany jeszcze tego samego dnia opuścił szpital.

Kilka godzin później Grzegorz W. zaatakował kobietę w średnim wieku. Podobnie jak za pierwszym razem nie znał swojej ofiary. Trafił ją kamieniem w głowę. Konieczna była wizyta w szpitalu i szycie.

Dwa dni później napastnik był już w rękach policji. Nie stawiał oporu podczas zatrzymania.