Szkoła, jakich mało. Tam życie płynie inaczej. Radośniej

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile obchodził niedawno półwiecze istnienia. Ukoronowaniem obchodów było oddanie do użytku wymarzonej i nowoczesnej sali gimnastycznej oraz modernizacja terenów wokół szkoły. - Powstały również boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki, skocznia w dal, ogród polisensoryczny, plac rehabilitacyjny i wiele innych miejsc, które sprzyjają rozwojowi naszych podopiecznych. Całość kosztowała niemal 7,3 mln zł. Jestem wdzięczna władzom Powiatu Pilskiego ze starostą Eligiuszem Komarowskim na czele za wysiłek włożony w pozyskanie środków i doprowadzenie inwestycji do szczęśliwego końca – mówi Justyna Michaelis – Nowak, wicedyrektor do spraw wychowawczych. To właśnie Powiat Pilski jest organem prowadzącym pilski Ośrodek.

Obecnie naukę w placówce pobiera 168 uczniów z lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, a także ze sprzężoną niepełnosprawnością i autyzmem. Grupę tę współtworzy też niespełna trzydzieści osób, których niepełnosprawność uniemożliwia uczęszczanie na lekcje. Dla nich pedagodzy organizują zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze oraz nauczanie indywidualne. Z kolei 25 najstarszych uczniów uczęszcza na zajęcia przysposabiające do pracy, które są atrakcyjną nowością przy Śniadeckich. - Wśród naszych podopiecznych jest też 90 kilkulatków, z którymi realizujemy program wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka (od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole). Dodam jeszcze, że 55 osób, a więc jedna trzecia wszystkich uczniów, objęta jest opieką całodobową, ponieważ przebywają oni w przyszkolnym internacie. Są to nie tylko mieszkańcy powiatu pilskiego, ale również sąsiednich: czarnkowsko – trzcianeckiego, wałeckiego, złotowskiego i chodzieskiego – informuje Justyna Michaelis – Nowak, która od ponad dwóch lat kieruje szkołą wraz z dyrektorem Tomaszem Łochowiczem i wicedyrektorem do spraw dydaktycznych, Mariolą Stanilewicz.

Szkoła przy Śniadeckich śmiało sięga po dotacje z różnych źródeł. Dzięki udanej współpracy z Powiatem Pilskim, zaczyna właśnie realizację kolejnych programów: „Edukacja ku niezależności” oraz „Mali odkrywcy”, a całkiem niedawno zakończyła inne, choćby „Posiłek w szkole i w domu”, dzięki któremu gruntowną renowację przeszła stołówka oraz wspólną akcję ze stowarzyszeniem „Otwarte Serca” i firmą Henkel z Wrzącej, która tchnęła nowe życie w szkolną świetlicę. Dyrekcja szacuje, że wartość wszystkich tych przedsięwzięć wynosi około miliona złotych.

„Edukacja ku niezależności” to program skierowany do uczniów przysposabiających się do pracy. Z myślą o nich wyposażone zostaną liczne pracownie – stolarska, artystyczna (ceramiczna), krawiecka, gospodarstwa domowego, kulinarna i biurowa. Projekt obejmuje także organizację zajęć praktycznych, kursy dla nauczycieli oraz staże. Z kolei „Mali odkrywcy” poszerzą kompetencje matematyczne uczniów, poprzez atrakcyjne i przystępne dla nich metody kodowania i programowania.

Symbolem szkoły, wraz z patronką, Marią Grzegorzewską, jest Aleksandra Błażejewska, honorowy obywatel Piły, która wciąż lubi odwiedzać szkołę i dzielić się swoim nieprzeciętnym doświadczeniem. Śladami pani Oli kroczy kilkudziesięciu zaangażowanych pedagogów, którzy swoją pracę traktują jak misję. Dzięki nim szkoła osiąga liczne sukcesy i to nie tylko na gruncie lokalnym. Za świetny przykład może posłużyć Pilski Teatr Tańca, którym na co dzień opiekuje się Ewa Pierzgalska. Przed młodymi aktorami jesienna wyprawa do Krakowa na festiwal organizowany przez Annę Dymną. Głośno też bywa o sukcesach sportowych młodych ludzi ze Śniadeckich, a także o imprezach, które we współpracy z dorosłymi organizują: festyny z okazji Dnia Dziecka, „Grzegoskary” - nagrody dla wychowanków czy uroczyste wigilie. Niestety, w ostatnich tygodniach życie Ośrodka, z przyczyn obiektywnych, wyhamowało. - Co prawda, nauczyciele prowadzą lekcje zdalnie, ale – jak dobrze wiemy – to tylko półśrodek. Trudno zrekompensować oddziaływania społeczne, zwłaszcza jeśli mowa o dzieciach z niepełnosprawnością intelektualną – mówi Justyna Michaelis – Nowak, która marzy o dalszej rozbudowie szkoły i poszerzeniu bazy opieki całodobowej. Jak w każdej placówce, tak i tutaj konieczna jest stała modernizacja budynku. Zawsze trzeba coś odświeżyć i naprawić.

Najmłodszym „dzieckiem” Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile jest wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, otwarta w tym roku dzięki współpracy z fundacją Eko Textil. Za sterami wypożyczalni stoi Justyna Chmielewska – Łukaszewicz. Nie każdy wie, że właśnie przy Śniadeckich 27 AB można nieodpłatnie wypożyczyć rowery trójkołowe, wózki inwalidzkie, kule, balkoniki oraz inny, nierzadko bardzo drogi sprzęt. Dzięki wypożyczalni Ośrodek staje się jeszcze bliższy mieszkańcom Piły i okolic.

Warto pamiętać, że jego uczniowie to jedni z nas. My też możemy się od nich wiele nauczyć, z radością z życia na czele.