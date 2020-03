Szpital Specjalistyczny w Pile na liście szpitali, które przyjmą chorych na koronawirusa

Jak na razie w Polsce nie stwierdzono żadnego przypadku zakażenia koronawirusem. I niekoniecznie ktoś musi zachorować. Może to jednak nastąpić, a wtedy może pojawić się ryzyko wystąpienia epidemii. Dlatego też część szpitali w Polsce pozostaje w stanie podwyższonej gotowości. W Wielkopolsce wojewoda Łukasz Mikołajczyk nałożył ten obowiązek na dziewięć placówek. Jest wśród nich Szpital Specjalistyczny w Pile. Jest to jedyna placówka wyznaczona w północnej Wielkopolsce.

Co w praktyce oznacza stan podwyższonej gotowości? W szpitalach z oddziałami zakaźnymi może zostać zwiększona liczba łóżek, a w przypadku takich szpitali jak pilski to określone oddziały mogą być zamienione na oddział zakaźny. Na Rydygiera byłby to OIOM.

NFZ uruchomił specjalną całodobową infolinię - 800 190 590 która udziela informacji o postępowaniu w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.