Szpital wreszcie otwarty! Pierwsi pacjenci trafili tam we wrześniu - Tygodnik Pilski, 1988 r.

Nr 439, 19.06.1988 r.

Miasteczko Krajeńskie, 9 czerwca – czwartek, godzina 14:50. Niebo zasnute ciężkimi chmurami. Grzmi. Idzie burza. W ciągu kilku sekund niewinny deszczyk przeradza się w ulewę. Coraz większą i jeszcze większą… Między niebem i ziemią nic tylko ściana wody. Po dziesięciu minutach ulica Kościuszki zamienia się w rwący potok. Po dwudziestu – w rzekę. Woda zalewa przydomowe ogródki, niszczy foliowe tunele, powala płoty. Już wdziera się do piwnic… już sięga okiennych parapetów… Pływają potopione kury, kwiczą świnie… Płacz, lament… Trwoga. (Grażyna Gołaszewska)

Nr 440, 26.06.1988 r.

Kilkanaście lat temu, w czasach kiedy wszystkim spieszyło się do światowego życia, powstała idea budowania przy bardziej ruchliwych drogach gościńców i zajazdów. Pomysł przydrożnych restauracji z niewielkimi hotelikami dla podróżnych (…) był znakomity. (…) W województwie pilskim działa kilkanaście zajazdów. Dziewięć należy do Przedsiębiorstwa Turystycznego „Noteć”, jeden do PGRyb w Oleśnicy, jest też kilka prywatnych, np. „Dworek” w Grabównie. (…) Dwa najlepiej prosperujące gościńce to położone blisko Piły „Mściwój” i „Rębajło”, które w ubiegłym roku zarobiły powyżej 3 mln złotych. (Małgorzata Linettej)