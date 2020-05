Szykujesz się na remont łazienki? O tym musisz pamiętać

Remont łazienki bywa trudniejszy niż innych pomieszczeń. Często jest to małe pomieszczenie, wymagające kompromisu między funkcjonalnością i naszymi marzeniami o idealnej łazience. Dodatkowo nie możemy skupiać się tylko na estetyce, ale trzeba uwzględnić instalacje, bez których łazienka po prostu nie istnieje. Do remontu łazienki najlepiej zatrudnić sprawdzoną ekipę remontową, która kompleksowo wykona prace, ale i tak o wielu sprawach musimy pamiętać i przemyśleć je przed remontem. Ułatwi to remont łazienki i zaoszczędzi stresu w jego trakcie.

Budżet. Niestety często podstawowa kwestia przy wielu pracach remontowych. Zastanówmy się ile pieniędzy możemy przeznaczyć na naszą łazienkę i dostosujmy nasze plany do możliwości finansowych. W budżecie dobrze jest też zostawić jakąś rezerwę na nieprzewidziane wydatki. Czas. Często zakładamy, że remont łazienki potrwa 2-3 dni. Niestety – najczęściej to nieprawda. Oczywiście czas trwania remontu zależy od zakresu prac, ale tydzień to raczej minimum. W dodatku nie wszystko zależy od wykonawców – czas remontu wydłużają konieczne przerwy technologiczne (np. przed fugowaniem płytek trzeba poczekać aż wyschnie zaprawa klejowa, a po podłodze z płytek nie można chodzić od razu). Kolejność prac. Ten element w przypadku łazienki jest szczególnie istotny, ze względu na instalacje. Zastanówmy się, czy chcemy je również wymieniać, a może marzymy o ogrzewaniu podłogowym, podwieszanym sedesie z podtynkową armaturą, albo chcemy zastąpić wannę kabiną prysznicową. Prace instalacyjne musimy wykonać przed wykończeniowymi, więc muszą być odpowiednio uwzględnione w naszym harmonogramie. Ukryte problemy. Niestety łazienka może skrywać tajemnice. Dotyczy to szczególnie łazienek w PRL-owskich blokach. Układana z fantazją instalacja elektryczna, wodna lub kanalizacyjna, wprawdzie często działa, ale przy okazji remontu sprawia dużo problemów. Przygotujmy się na to i psychicznie, i finansowo. Wentylacja. Sprawnie działająca wentylacja zapewnia bezpieczne korzystanie z łazienki, dlatego nie można zasłaniać kratek wentylacyjnych. W przeciwnym razie w łazience będzie gromadziła się wilgoć, pojawi się grzyb i pleśń. Koniecznie uwzględnijmy wentylację w projekcie łazienki. Oświetlenie. Oświetlenie łazienki rządzi się swoimi prawami – oprawy i gniazdka muszą być dostosowane do wilgotnych warunków, a ich rozmieszczenie również podlega pewnym ograniczeniom, wynikającym z zasad bezpieczeństwa. Dodatkowo musimy uwzględnić funkcjonalność i estetykę. Styl łazienki i funkcjonalność. Zastanówmy się jaki styl wnętrz i kolory nam się podobają. Oferta armatury, materiałów wykończeniowych i dekoracyjnych jest tak duża, że łatwo się pogubić i pod wpływem chwili kupić rzeczy, które nie będą do siebie pasować. Starajmy się robić zakupy „na zimno” i z namysłem. W przypadku małych łazienek szczególnie dobrze zastanówmy się nad funkcjonalnością poszczególnych rozwiązań. Wymiary. Niestety nasze łazienki często są małe i nieustawne. Zmierzmy dokładnie pomieszczenie, z uwzględnieniem różnych instalacji i kupujmy rzeczy, które na pewno się zmieszczą. Dobrze jest wyrysować plan łazienki. Można to zrobić komputerowo, ale dobrze też sprawdzi się tradycyjny papier milimetrowy. Rysowanie w skali, np. 1:10 nie jest trudne

(10 cm w rzeczywistości to 1 cm na papierze),

a wystarczy prosty szkic, na którym zaznaczymy kształt pomieszczenia oraz planowane akcesoria i meble, żeby przekonać się ile miejsca zajmą i czy będziemy mogli wygodnie korzystać z łazienki. Podłogi i ściany. Wybór materiałów wykończeniowych jest ogromny. Płytki ceramiczne – w różnych kształtach, kolorach i wykończeniu, drewno, tapety, farba, a może modny beton architektoniczny lub kamień ? Pamiętajmy, że powierzchnie w łazience muszą być nienasiąkliwe, poza tym ogranicza nas tylko wyobraźnia i zasobność portfela. W przypadku materiałów wykończeniowych nieoczekiwaną zaletą może stać się mała powierzchnia łazienki. Nawet jeśli zdecydujemy się na stosunkowo drogi materiał, będę potrzebne małe ilości. Dlatego zastanówmy się spokojnie nad „odrobiną luksusu”. Może warto? Meble łazienkowe i akcesoria. Meble oczywiście powinny pasować do wybranego przez nas stylu i wymiarów łazienki. W małych pomieszczeniach lepiej się sprawdzą wąskie i wysokie półki, bardzo funkcjonalnym rozwiązaniem są też szafki pod umywalki. Pomyślmy też o różnych akcesoriach, które będą potrzebne – lustra, półeczki, wieszaki, mydelniczki, uchwyty na papier... lista jest długa, a odpowiednio dobrane drobiazgi potrafią zdziałać cuda w aranżacji wnętrz. Dlatego nie lekceważmy nawet drobnych elementów, bo źle dobrane mogą zepsuć cały końcowy efekt.

Na koniec pozostaje nam uzbroić się w cierpliwość i... przystąpić do zakupów i prac. Sam remont wprawdzie do przyjemności nie należy – ale korzystanie z odnowionej łazienki – już tak.