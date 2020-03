Tak budzi się życie na wsi... [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Koronawirus szaleje na całym świecie. Tymczasem na polskiej wsi wiosna budzi się do życia. Przyleciały bociany, zakwitły pierwsze kwiaty... a kury niedługo zaczną wysiadywać jajka, z których to wylęgną się małe kurczaki. - Tak mam u siebie pod nosem. Prawda, że pięknie? - napisała do nas pani Martyna, dzieląc się pięknymi zdjęciami.

