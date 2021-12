Tak minął rok. Subiektywny przegląd zdarzeń 2021 roku w Pile

STYCZEŃ

Jarczak uniewinniony

W maju 2019 r. Paweł Jarczak, były dyrektor I LO w Pile i były przewodniczący Rady Miasta, obecnie radny powiatowy usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień. Chodziło o rzekome ustawienie dwóch konkursów na główną księgową na Pola. Wygrała je osoba, która nie spełniała ustawowych wymogów. To, czego jej brakowało, to wymaganego ustawą stażu na tym stanowisku. Była to jedyna rzecz, którą można było jej zarzucić. W maju 2018 roku w momencie przeprowadzania drugiego konkursu - na stanowisko głównej księgowej w I LO, była już od czterech lat główną księgową w Liceum Mistrzostwa Sportowego. I jak wynikało z opinii powołanego do sprawy biegłego rewidenta, dobrą księgową. Zrezygnowała z obu tych stanowisk, gdy zaczęło się robić wokół niej gorąco.

Tymczasem razem z Pawłem Jarczakiem na ławę oskarżonych trafili również Tomasz P., skarbnik powiatu i szkolna sekretarka Justyna W., którzy byli w feralnych komisjach konkursowych. Wszyscy mieli przekroczyć uprawnienia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę - w tym przypadku przez główną księgową. 3 marca Sąd Rejonowy w Pile oczyścił z zarzutów całą trójkę.