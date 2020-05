Tak niszczą drogi. Ciężarówka cięższa o 19 ton niż powinna. Zbyt ciężka śmierciarka

To, że polskie drogi wyglądają tak jak wyglądają, w to dużej mierze zasługa samych kierowców. Zwłaszcza tych, którzy jeżdżą zbyt ciężkimi samochodami niż pozwala na to stan danej drogi. Takich ciężarowych piratów wyłapali ostatnio na krajowej "10" inspektorzy z pilskiej Inspekcji Transportu Drogowego.

"Poproszę na wagę". W minionym tygodniu inspektorzy ITD z Piły zatrzymali na krajowe "10" trzech kierowców, którzy prowadzili zbyt ciężkie samochody niż pozwalały na to przepisy. Niechlubnym rekordzistą był kierowca zestawu ciężarowy, który ważył ponad 59 ton zamiast przepisowych 40. O cztery tony za dużo ważyła również ciężarówka przewożąca płyty betonowe. Na wagę pilskiej ITD trafiła również przeładowana śmieciarka. - W każdym z trzech przeciążonych pojazdów za duża masa ładunku spowodowała przekroczenie dozwolonego nacisku osi napędowych na drogę - informuje inspekcja. Kierowcy zostali ukarani mandatami. Kary nie ominą także przewoźników. Same pojazdy musiały zostać rozładowane do właściwej wagi.