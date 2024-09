Tak świętowano zakończenie budowy nowego osiedla Kusocińskiego-Kossaka w Pile i 18-lecie firmy Termopil-Bud. „Każdy chciałby tutaj mieszkać" Martin Nowak

Oficjalnie zakończono budowę nowego osiedla Kusocińskiego-Kossaka w Pile. Była to więc idealna okazja do świętowania. Tym bardziej, że zbiegła się z jubileuszem działalności wykonawcy inwestycji tj. firmą Termopil-Bud. Dlaczego to miejsce jest takie wyjątkowe i kto zazdrości tutejszym mieszkańcom?