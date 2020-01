Tarpil: Gramy dla Agatki Koc. Potrzebni są wolontariusze!

Potrzebni są wolontariusze. Ktoś jest chętny?

Zapraszamy do kontaktu ze spółką Tarpil.

Kim jest Agatka?

Agatka wskutek wylewu, którego doznała w 7 dobie życia Agatka ma obniżone napięcie mięśniowe, padaczkę, nie mówi. Przez wieloletnie rehabilitacje rodzicom Agatki i jej samej udało poczynić się wielkie postępy w poruszaniu. Agatka potrafi raczkować, a prowadzona stawia kroki co ułatwia jej mamie opiekę nad nią. W ubiegłym roku ze względu na deformację kończyn Agatka przeszła przez bardzo ciężkie operację obu bioder, nóg, i stóp. Operacje polegały na przecięciu skóry, a następnie odpowiedniej korekcji w oparciu o przecięcie i zespolenie kości i wydłużenie tkanek miękkich. W marcu 2020 roku, czyli już za 2 miesiące Agatka będzie miała koleją operacje polegającą na wyciągnięciu wstawionych blach do bioder. Po tych operacjach Agatka będzie mogła się sprawniej poruszać. Ale aby to nastąpiło musi być systematycznie rehabilitowana. Po kolejnej operacji niezbędna jest rehabilitacja, aby nie zaprzepaścić osiągniętych wyników, a wręcz uzyskać nowe, jeszcze lepsze. Niestety koszty takich zabiegów są kolosalne. Rodzice Agatki poświęcają każdą wolną chwilę na to aby ulepszyć i poprawić komfort życia Agatki. Pomoc ta wymaga dużo pracy, siły fizycznej i psychicznej. Są bardzo dzielni, poświęcają w 100% swój czas. Dlatego zwracamy się z prośbą o pomoc w postaci środków pieniężnych na pokrycie kosztownej, długofalowej rehabilitacji Agatki.