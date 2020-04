"Ten czas to wyzwanie dla naszej wiary" Rozmowa z bp Edwardem Dajczakiem na Wielkanoc [VIDEO]

Bp. Edward Dajczak

- Możemy zebrać się razem w chrześcijańskim domu. Doświadczyć tego, co powtarzamy przez jak slogan. W domowym kościele. Pośród najbliższych. Będzie brakowało tego, co jest w świątyni, ale to nie jest niemożność. To może być tak niezwykła celebracja, że jak Bóg nam pozwoli przeżyć i staniemy za rok w świątyni przed tym krzyżem inaczej niż stawialiśmy. Nie jesteśmy odgrodzeni od Jezusa. On jest z nami - mówi bp Edward Dajczak, ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w rozmowie na Wielkanoc.