Terytorialsi z Dolaszewa na kolejnym szkoleniu. Trenowali strzelanie i pierwszą pomoc

W miniony weekend terytorialsi doskonalili m.in. umiejętności strzeleckie i taktyczne. Zajęło im to dwa dni.

- Pierwszego dnia, żołnierze doskonalili swoje umiejętności strzeleckie. Kolejne zagadnienia, z którymi musieli zmierzyć się terytorialsi, to m.in. topografia, czyli praca z mapą i wykonanie marszu na orientację. Wojska Obrony Terytorialnej kładą silny akcent na pierwszą pomoc medyczną. Wiedzę z tego zakresu, żołnierze mogą wykorzystywać nie tylko w ramach ewakuacji rannego z pola walki, ale również w życiu codziennym, bo przecież jednym z zadań WOT jest służba i pomoc lokalnej społeczności - informuje ppor. Anna Jasińska-Pawlikowska z 12 WBOT.

Podczas drugiego dnia szkolenia, terytorialsi szkolili się z zakresu taktyki i doskonalili tężyznę fizyczną oraz trenowali samoobronę.

- Planując szkolenia staramy się, by był to czas w pełni wykorzystany. Ćwiczenia muszą być intensywne, bo żołnierze muszą nieustannie doskonalić swoje umiejętności i również uczyć się nowych elementów. Moi żołnierze do szkolenia podchodzą z ogromnym entuzjazmem - tłumaczy ppłk Maciej BETKA – dowódca 122 blp w Dolaszewie.