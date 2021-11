Terytorialsi z pilskiego batalionu na strzelnicy i w terenie

Batalion w Dolaszewie to najmłodszy pododdział 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wciąż rekrutuje nowych żołnierzy. Pierwszy krok, by zostać jednym z nich to skontaktowanie się z rekruterem 12 WBOT przez stronę rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl

Tymczasem pilscy terytorialsi mają za sobą kolejny intensywny weekend. W sobotę odbyli strzelecki na strzelnicy garnizonowej w Wałczu. Sprawdzali się też z zakresu taktyki i szkolenia medycznego. Ćwiczyli też poruszania się w terenie w ograniczonej widoczności oraz marsz na azymut.

Z kolei niedziela stała pod znakiem taktyki i doskonalenia elementów związanych z działaniem w terenie zurbanizowanym. Ćwiczyli skryte podejście, rozpoznanie i bezpieczne opuszczanie budynku.

- Stawiamy na intensywne, atrakcyjne szkolenie żołnierzy, które przyczynia się do zdobywania umiejętności, niezbędnych do realizacji zadań postawionych przed moim batalionem. Widzę, że rotacje sprawiają żołnierzom ogromną satysfakcję. Obserwuję, jakie następują w nich przemiany

- mówi ppłk Maciej Betka, dowódca 122 blp w Dolaszewie.