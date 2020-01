The Klenczon Experience zagra u Yogiego. To już dzisiaj!

- Tego wieczoru cofniemy się w czasie o kilkadziesiąt lat, aby móc poczuć wspaniałe nuty naszej młodości - to zaproszenie na koncert The Klenczon Experience. Zespół wystąpi w Pile dziś, w piątek, 24 stycznia, o godz. 20.00 w Pizza&Bar Yogi. The Klenczon Experience założył Wojciech Hoffmann, lider zespołu Turbo, jeden z najwybitniejszych polskich gitarzystów. W repertuarze znajdą się takie utwory jak “Biały krzyż”, “Kwiaty we włosach”, “Nikt na świecie nie wie” czy “10 w skali Beauforta”. Bilety w cenie 40 złotych.

