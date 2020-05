"To będzie podróż w nieznane". Pilski restaurator o odmrażaniu gospodarki

- Reżim sanitarny. Już samo słowo reżim źle mi się kojarzy, a reżimowe rozwiązania na dłuższą metę się nie sprawdzają - mówi Michał Witkowski, właściciel restauracji Bar Miś w Pile. - Chcemy wystartować już w poniedziałek. Jesteśmy właśnie w trakcie ustawiania stolików tak, by pasowało to do wymogów. Nie jestem za pleksą. Klienci w ogródku mają się czuć jak w ogródku. Jest jest jeszcze kwestia przeszkolenia personelu. Myślę, że trudniej będą mieli na przykład fryzjerzy, którzy otworzą się dopiero teraz. My funkcjonowaliśmy przez cały ten czas dowożąc jedzenie do klientów. To nie będzie dla nas aż tak wielka rewolucja. Będzie to jednak podróż w nieznane.

I to podróż wyjątkowo kosztowna. Nie chodzi tylko o wyposażenie kilkunastu pracowników w środki ochrony osobistej i zakup wystarczającej ilości środków do dezynfekcji, by starczyło do odkażenia stolików po każdym kliencie. Chodzi o wysokie koszty funkcjonowania narzucone właśnie przez reżim sanitarny.