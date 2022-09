„To jest mój czas” - czyli wyjątkowy pokaz mody w Pile

Pomysł na tego typu event pojawił się wiosną tego roku. W marcu wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową Piast z Piły zorganizowano pierwszy pokaz. Na zdjęciach uwieczniła go fotografka Wanda Bihun, co pozwoliło później zorganizować wystawy jej zdjęć dokumentujących to wydarzenie. Bardzo pozytywny odbiór tych przedsięwzięć sprawił, że organizatorzy postanowili pójść za ciosem i powołać do istnienia agencję modelingu dla osób z niepełnosprawnościami.