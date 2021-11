To krok milowy w rozwoju Szpitala Specjalistycznego w Pile

Do Szpitala Specjalistycznego w Pile jeszcze w tym roku trafi zestaw do neuronawigacji oraz mikroskop operacyjny. Będą z nich korzystały oddziały: Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej oraz Neurochirurgii. Zakup jest możliwy dzięki dotacji z budżetu wojewody wielkopolskiego w wysokości 1 mln 560 tys. zł.

– podkreśla wojewoda Michał Zieliński.

Są to nowoczesne urządzenia, o które pilski szpital zabiegał już od dłuższego czasu. Nowy mikroskop operacyjny zastąpi stary sprzęt, który służy tutaj od chwili, kiedy szpital zbudowano, czyli od 30 lat.

Mikroskop operacyjny jest konieczny do wykonania wielu skomplikowanych procedur i będzie taka naprawdę służył całemu szpitalowi. Jest to podstawowe narzędzie do wykonywania wielu specjalistycznych procedur od chirurgii naczyniowej przez neurochirurgię po laryngologię, czyli tam gdzie wykonujemy działania operacyjne na małych tkankach tkankach i ryzyko wystąpienia powikłań jest bardzo duże. Stąd ta precyzja jest niezwykle istotna