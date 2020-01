Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Pile. To już 25 lat przywracania powstańczej pamięci

Największym wyróżnieniem dla jubilata czyli koła nr 9 im. Teofila Spychały Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 udekorowanie sztandaru koła honorową odznaką "Wierni Tradycji", która w historii Towarzystwa została przyznana po raz pierwszy.

Jubileusz był też dobrą okazją do podsumowań, co zrobił w swoim wystąpieniu prezes pilskiego koła Jan Garbarczyk. Zaczynali w trójkę, dziś to 46 osób z różnych środowisk, z których 23 osoby mają rodzinne tradycje powstańcze. Na koncie mają kilkadziesiąt publikacji, które w większości wyszły spod pióra Romana Chwaliszewskiego i Wojciecha Kicmana. Obaj zresztą to laureaci statuetki „Dobosz Powstania Wielkopolskiego" przyznawanej za propagowanie wiedzy o zwycięskim zrywie powstańczym. Na jubileuszu odbyła się premiera kolejnych dwóch wydań - „W trosce o pamięć”, składającej się z dwóch części biografii „Kapitan Teofil Spychała - Patron Koła” oraz kroniki „25 lat Koła TPPW nr 9 im. kpt. Teofila Spychały w Pile, 1994 – 2019”.