Tragedia pod Miasteczkiem Krajeńskim. Nie żyje kierowca ciężarówki

Całe zdarzenie rozegrało się we wtorkowy poranek na drodze z Miasteczka Krajeńskiego do Miasteczka Huby. 63-letni kierowca cysterny najprawdopodobniej miał zawał serca. Stracił panowanie nad ciężarówką i wjechał do rowu.

Pierwszej pomocy udzielili mu świadkowie, potem ratownicy. Mężczyźnie udało się przywrócić czynności życiowe. Niestety, zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśnia pilska drogówka. W akcji ratowniczej brały udział zastępy straży pożarnych z JRG nr 2, OSP Miasteczko Krajeńskie i OSP Brzostowo.