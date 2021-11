Trasy rowerowe do 37 km od Piły. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 13 - 14 listopada?

Ścieżki rowerowe w okolicy Piły

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 37 km od Piły, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 13 listopada w Pile ma być 9°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 14 listopada w Pile ma być 9°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 40%.

🚲 Trasa rowerowa: Przez 7 mostów i 5 rzek

Stopień trudności: 1

Dystans: 39,86 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 311 m

Suma zjazdów: 269 m

A.rz57 poleca trasę mieszkańcom Piły

Przez 7 mostów i 5 rzek.

Zdjęcia "Starych Młynów" w Skórce i Dobrzycy oraz elektrowni wodnej na Głomii można obejrzeć na mojej wycieczce p.t.: "Z Dolnika wycieczka asfaltowa".

Trasa wiedzie po niezwykle spokojnych i uroczych drogach. Rzeki i ich przekraczanie jest wpisane w charakter tej trasy. Zahaczamy o nieistniejącą już linię kolejową Złotów - Wałcz.

Z posiłkami na trasie nie będzie problemu bo co chwilę na trasie i na jej końcu mijamy bary lub restauracje.

Trasa na rower trekkingowy bo drogi są naprawdę twarde.

My do Skórki podjechaliśmy samochodem ale można również pociągiem. Dla wytrwałych można zrobić całe kółko rowerem.

Polecam dla każdego.

