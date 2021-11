Trasy rowerowe do 37 km od Piły. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 20 - 21 listopada?

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 37 km od Piły, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Krajna krainą czarów i czarownic, czyli śladem legend.

Dla tych którzy nie lubią czytać wystarczą im obrazki podaje skrót legendy:

Józek kochał się nie w tych dziewczynach co trzeba, zawsze go zwodziły, czarowały lub były czarownicami.

Pracował, uciekał i błąkał się po terenie. Jak przystało na bohatera romatycznego - skończył marnie wraz ze swoją ukochaną. :-)

Więcej na zlokoreks.blogspot.com

Stopień trudności: 1

Dystans: 56,45 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 310 m

Suma zjazdów: 284 m

A.rz57 poleca trasę rowerzystom z Piły

Ruszamy z pod hotelu i restauracji Zacisze w Złotowie. Pierwszy etap prowadzący przez Zalesie, Annopole, Bartoszkowo, Tarnowiec i Sokolną cechuje się pięknymi widokami wiosennych pól a zwłaszcza kwitnącego rzepaku. Żółć i zapach są "powalające". Następny etap to droga przez las, prowadząca przez Plecemin, Płytnicę, Tarnowski Młyn, Ptuszę, fabrykę tektury, aż do Tarnówki. Wiosenny las w słońcu jest naprawdę uroczy, a zapach sosny niesamowity. Trzeci odcinek to droga asfaltowa z Tarnówki przez Węgierce, Zalesie do Złotowa wiodąca ponownie wśród pól w "kolorze wiosny ".

