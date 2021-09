Trasy rowerowe do 46 km od Piły. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 września?

Ścieżki rowerowe w okolicy Piły

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 46 km od Piły, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 września w Pile ma być 17°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 19 września w Pile ma być 17°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Projekt Czarownica

Stopień trudności: 2

Dystans: 46,14 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 30 m

Suma podjazdów: 380 m

Suma zjazdów: 379 m

Trasę dla rowerzystów z Piły poleca Petros_witeckos

Krajna krainą czarów i czarownic, czyli śladem legend.

Dla tych którzy nie lubią czytać wystarczą im obrazki podaje skrót legendy:

Józek kochał się nie w tych dziewczynach co trzeba, zawsze go zwodziły, czarowały lub były czarownicami.

Pracował, uciekał i błąkał się po terenie. Jak przystało na bohatera romatycznego - skończył marnie wraz ze swoją ukochaną. :-)