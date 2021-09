Trasy rowerowe do 46 km od Piły. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 18 - 19 września?

Wycieczki rowerowe z Piły

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 46 km od Piły, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 2

Dystans: 104,73 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podjazdów: 535 m

Suma zjazdów: 560 m

A.rz57 poleca trasę mieszkańcom Piły

Rowerem ze Złotowa do Sępólna Kr. i Kamienia Kr. po Krajeńskim Parku Krajobrazowym.

Ruszamy ze Złotowa z parkingu spod hotelu Zacisze.

Po drodze warto zobaczyć: Pałac Sypniewo, Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, kościół w Zakrzewie. Piękne widoczki w Krajeńskim Parku Krajobrazowym gwarantowane.

Drogi bardzo dobre. Dużo asfaltu o malutkim natężeniu ruchu, szutrówek i utwardzonych leśnych dróg.

Stopień trudności średni ze względu na długość wycieczki a nie trudność trasy.

Na trasie można coś zjeść w Sępólnie i Kamieniu Krajeńskim.

W Złotowie można się przespać i zjeść w hotelu Zacisze i innych miejscach.

