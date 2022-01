Trasy rowerowe do 69 km od Piły. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 8 - 9 stycznia?

Ścieżki rowerowe w okolicy Piły

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 69 km od Piły, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 08 stycznia w Pile ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 09 stycznia w Pile ma być nan°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Biedrusko Nieszawa

Stopień trudności: 2

Dystans: 38,09 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 367 m

Suma zjazdów: 367 m

Wieś Nieszawa w dokumentach wymieniana jest po raz pierwszy w 1388 roku. W XVII stanowi własność Grudzińskich, jednocześnie już w 1638 roku wzmiankowano istniejący już dwór w Nieszawie. W kolejnych wiekach Nieszawa wielokrotnie zmieniała właścicieli: W XVIII wieku należała do Żychlińskich, po roku 1741 do Dziembowskich, a od 1755 roku do Ignacego Osten. Po 1791 wieś ponownie przechodzi do Żychlińskich. W XIX wieku Mielęckich, którzy sprzedali ją za 150 tysięcy dolarów rodzinie von Trescow. Wieś w rękach von Trescow pozostaje prawdopodobnie do drugiej wojny światowej. W roku 1960 utworzono tutaj ośrodek szkolno-kolonijny. W późniejszym okresie pałac został opuszczony, a od czasu pożaru ulega stopniowej dewastacji.