Trasy spacerowe do 69 km od Piły. Urocze miejsca na krótką wyprawę w weekend 5 - 6 listopada

Ścieżki spacerowe w okolicy Piły

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 69 km od Piły, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🌳 Trasa spacerowa: Wycieczka wokół jastrowskich jezior

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,76 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podejść: 189 m

Suma zejść: 102 m

Spacerowiczom z Piły trasę poleca A.rz57

Wycieczka wokół jastrowskich jezior. W trakcie tej wycieczki obeszliśmy dwa jeziora. Trasy wiodą również wokół pozostałych dwóch. Oznakowane są trzy pętle. Samemu można modyfikować do woli. Trasa nadaje się dla pieszych i dla rowerzystów. Trasy utwardzone są szutrem lub naturalne leśne. Trasa dla młodych i starszych. Jeśli na rowerze trasy wokół jezior będą niewystarczające to można spokojnie przedłużyć po okolicznych leśnych drogach i trasach rowerowych. W pobliżu biegną powiatowe trasy rowerowe (np. wzdłuż Gwdy) jak i trans-wielkopolska trasa rowerowa. Posilić się i przespać można w Leśnej Chacie, w Uroczysku lub w Jastrowiu. Polecam.

