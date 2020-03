Trwa 13. edycja konkursu "Policjant, który mi pomógł". Nominuj swojego kandydata!

- Wiemy jakie znaczenie ma reakcja policjantów na wezwanie do "awantury domowej" jeśli jest dobrze przeprowadzona, a dalsze działania konsekwentne to może być początkiem końca dramatu w rodzinie. Coraz częściej osoby pokrzywdzone mówią pozytywnie o pracy policjantów świetnie wykonujących swoje obowiązki i konsekwentnie stosujących procedury prawne. Takich policjantów chcemy nagradzać i popularyzować ich postawy w całym środowisku policji - to Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ, pomysłodawca konkursu "Policjant, który mi pomógł".

Już po raz trzynasty wspólnie z Biurem Prewencji KGP zachęcają do nadsyłania zgłoszeń. Nominować mogą osoby indywidualne, instytucje lub organizacje. Zgłoszenia należy przesyłać do 31 maja za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stroniewww.policjant.niebieskalinia.pl bądź tradycyjną pocztą ("Niebieska Linia", ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając dane kontaktowe zgłaszającego, dane wyróżnionego policjanta oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z formularza zgłoszeniowego znajdującego się na www.policjant.niebieskalinia.pl).

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbywa się podczas centralnych obchodów Święta Policji.