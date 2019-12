Trwają zapisy na V Bieg Tropem Wilczym w Pile. Jest sporo zmian!

Poprzednie pilskie edycje odbywały się w lasku przy ulicy Mickiewicza w Pile i cieszyły się sporym zainteresowaniem. Ta edycja ma być wyjątkowa z kilku względów.

Pierwszy raz organizatorzy poza Biegiem Głównym na 1963m włączyli zapisy również na Bieg Dodatkowy na dystansie 5km. Uczestnik zapisując się ma do wyboru jeden z tych dwóch dystansów.

Ponadto, specjalnie na V edycję cała impreza została przeniesiona nad Jezioro Piaszczyste, a co za tym idzie na biegaczy czeka całkiem nowa trasa. Zmiany nastąpiły przez duże zainteresowanie całym wydarzeniem. Organizatorzy mówią, że zaczęło brakować miejsca, a na trasie robiło się tłoczno.

Przypomnijmy, że pierwsze edycje gromadziły około 400 osób, a ostatnia ponad 700 biegaczy. Pilscy Patrioci przygotowali 1000 pakietów startowych.

- Sporo zmian, ale rama całego wydarzenia się nie zmienia. Na mecie tradycyjnie będzie czekał pamiątkowy medal, a w pakiecie startowym każdy uczestnik bez względu czy pokona 1963m, czy 5km znajdzie pamiątkową koszulkę z wizerunkiem bohatera oraz gadżety patriotyczne. Warto dodać, że medal będzię jedną z trzech części. Gdy pokonamy 3 przyszłe edycję dopiero wtedy uda nam się go połączyć w całość. Myślę, że jest to dobra okazja by zaprosić nowe osoby, które jeszcze nie miały okazji wystartować w biegu pamięci Żołnierzy Wyklętych. Po biegu jak zawsze przygotujemy wojskową grochówkę oraz przeprowadzimy loterie fantową - zachęca do udziału w biegu Damian Jagła.