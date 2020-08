Trzcianka: Awanse dla nauczycieli. Kto je otrzymał?

Siedem nauczycielek, ze szkół dla których organem prowadzącym jest gmina Trzcianka, w środę (26 sierpnia) otrzymało awans zawodowy. Krzysztof W. Jaworski burmistrz Trzcianki wręczył im akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Dla nauczycieli to ważny etap kariery zawodowej, rodzaj certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, podsumowanie kilku lat pracy i nie tak łatwo go osiągnąć. 21 lipca br. siedem kobiet przystąpiło do trudnego egzaminu. Jak się okazało, poziom prezentowany przez kandydatki był bardzo wysoki, w związku z czym komisja, w skład której wchodzili przedstawiciele kuratorium, dyrekcji szkoły oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego, pozytywnie zaopiniowała wszystkie kandydatury.

26 sierpnia nastąpił uroczysty moment ślubowania, po którym burmistrz Trzcianki wraz z głównym specjalistą z Referatu Edukacji, Kultury i Sportu wręczył nauczycielkom dyplom uzyskanego awansu zawodowego.

Awans na nauczyciela mianowanego otrzymały trzy nauczycielki ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. W. Broniewskiego: Wioleta Lachowicz, Katarzyna Stańczyk, Ewelina Tryba oraz cztery nauczycielki ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. M. Kopernika: Dorota Gotowała, Agnieszka Henszke, Ines Kaczmarzewska i Anna Zieńko.

Pedagogom, którzy otrzymali awans na stopień nauczyciela mianowanego, serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów zawodowych oraz wielu radości z wykonywanej pracy.