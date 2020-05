Trzcianka: Do przedszkola jeszcze w maju!

W poniedziałek 25 maja najmłodsi mieszkańcy gminy Trzcianka będą mogli wrócić do żłobków i przedszkoli.

Gminne żłobki i przedszkola aktualnie przygotowują się do ponownego przyjęcia dzieci. W związku z tym gmina zabezpieczyła na tę okoliczność m.in. 405 litrów płynów do dezynfekcji, rękawiczki , a także fartuchy.

Choć powrót planowany jest na ostatni tydzień maja, to już dziś znana jest liczba dzieci, których opiekunowie zadeklarowali ponowne uczestnictwo w zajęciach.

Na 703 dzieci, które zapisane są do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych będących pod egidą gminy Trzcianka, rodzice zgłosili chęć powrotu 146 pociech do tych instytucji.