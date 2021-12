Trzcianka. Dostał cios nożem w brzuch od pijanego pracownika

Wszystko rozegrało się dziś, w środę, 15 grudnia, w hotelu pracowniczym przy Dąbrowskiego w Trzciance. 57-letni mieszkaniec Trzcianki, obywatel Ukrainy, ugodził nożem w brzuch swojego pracodawcę. 72-letni mieszkaniec Trzcianki walczy o życie. Pracownik po tym jak zaatakował swojego szefa zostawił nóż i uciekł. Szybko został ujęty. Miał we krwi 2,7 promila alkoholu. Zanim usłyszy zarzuty, a będzie to najprawdopodobniej zarzut usiłowania zabójstwa, musi najpierw wytrzeźwieć. Za usiłowanie zabójstwa grozi od 8 lat do dożywocia włącznie.

Było to już kolejne poważne zdarzenie w ciągu ostatnich 72 godzin w Trzciance. W niedzielną noc pięciu mieszkańców Trzcianki w wieku od 20 do 22 lat, mających mimo młodego wieku dość bogate kartoteki, pobiła bez powodu 21-letniego mieszkańca gminy Trzcianka. Jeden ze sprawców użył nożyczek, co 21-latek omal nie przypłacił życiem. Do szpital zgłosił się z odmą płuc. Gdyby nie szybko udzielona mu pomoc, udusiłby się. To szpital poinformował policję o pacjencie z ranami kłutymi i śladami pobicia.