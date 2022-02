Trzcianka: Doszło do kłótni między nastolatkami. Jeden ugodził drugiego nożem

Sobota 5 lutego. Wieczór - około godziny 19:40.Dyżurny trzcianeckiego komisariatu odebrał zgłoszenie ze szpitala o przyjęciu pacjenta z dwoma ranami ciętymi brzucha oraz raną nadgarstka. Na miejsce natychmiast udali się miejscowi mundurowi.

- W rozmowie z pokrzywdzonym ustalili, że do zdarzenia doszło kilka godzin wcześniej na jednym z parkingów. Sprawca w trakcie kłótni wyjął nóż do cięcia tapet, a następnie zaatakował nim 18-latka. Na szczęście doznane obrażenia nie zagrażały życiu i zdrowiu pokrzywdzonego i nie wymagał on hospitalizacji - mówi Karolina Górzna-Kustra, rzecznik prasowy KPP w Czarnkowie.

Zaraz po przyjęciu zawiadomienia policjanci przystąpili do poszukiwania podejrzanego. Okazał się nim 19-letni mieszkaniec gminy Trzcianka. Mężczyzna nie był wcześniej notowany. Zaraz po zatrzymaniu trafił do policyjnego aresztu. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił przedstawić mu zarzut uszkodzenia ciała. Podczas przesłuchania przyznał się do zarzucanego mu czynu.