Trzcianka: Odbył się koncert na plaży. Dla Ukrainy [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Fundacja Kora - Kobieca Oaza Rozmaitych Alternatyw to młoda organizacja stworzona przez trzy kobiety, które postanowiły działać i zmieniły słowa w czyny. Od wybuchu wojny w Ukrainie aktywnie pomagały uchodźcom, organizując transporty, zbiórki darów i bazę noclegową. Aż siedem dużych transportów najpotrzebniejszych artykułów trafiły dzięki nim do Ukrainy. Angażując się w pomoc potrzebującym nie tylko za sąsiednią granicą, ale także i tym przybyłym do Trzcianki, zawsze brały udział i wspierały inicjatywy podejmowane w Trzciance. Teraz KORA poszła o krok dalej i zorganizowała wyjątkowe wydarzenie, jakim był koncert charytatywny „Trzcianeccy artyści Ukrainie”. Na Nowej Plaży przy jeziorze Sarcze zagrali m.in. ZMAZA, Ribs in Coke, Kwatera C2, Jasiu Muzykant, Marcin Charmaciński, RYSIU, DJ Timek Szymon Przybylski oraz Mykola Sikora, Olena Sliusarenko i Maja Sofiia.

Oprócz występów lokalnych artystów zorganizowane były również stoiska z ukraińskimi przysmakami, z których dochód przeznaczony zostanie na pomoc Ukrainie. Poza tym odbyła się także licytacja wyjątkowych fantów, które zostały przekazane na aukcję, m.in. książka biograficzna z autografem Urszuli, koszulka meczowa reprezentanta Polski Kamila Jóźwiaka z podpisami zawodników Kolejorza, aktualnego Mistrza Polski oraz piłka Mundial Qatar 2022 z podpisem Jakuba Modera. Dochód zostanie w całości przeznaczony na rzecz naszych sąsiadów zza wschodniej granicy.

Muzyczne atrakcje i dobra zabawa, którym przyświecał większy cel były ważnym wydarzeniem w Trzciance. Dziękujemy Fundacji KORA za zorganizowanie koncertu, bezinteresowne pomaganie potrzebującym i wspieranie samorządu w lokalnych działaniach pod hasłem „Trzcianka dla Ukrainy”. Pokazałyście, że kobiety mają wielką moc.