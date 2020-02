Trzcianka zaprasza po Brexicie. Ma wiele do zaoferowania

Wielka Brytania opuści Unię Europejską. Czy dzięki temu część Polaków, którzy wyjechali tam za pracą wróci z powrotem do kraju?

Gorąco zachęcają do tego urzędnicy z Trzcianki, którzy w weekend opublikowali ciekawy post na Facebooku skierowany do Polaków na obczyźnie. Tak się zaczyna:

- Cóż, Brexit stał się faktem. Jeśli czujecie z tego tytułu jakąś niepewność, bądź przeszła Wam przez myśl jakaś zmiana to pamiętajcie, że Trzcianka, którą wielu z Was opuściło w poprzednich latach, nadal ma Wam wiele do zaoferowania i jak najbardziej czeka z otwartymi ramionami na Wasz powrót!

Urzędnicy, w tym burmistrz Krzysztof Wojciech Jaworski przekonują, że dobrze jest być mieszkańcem Trzcianki. Co mają do zaoferowania?

Mowa jest m.in. o nowych mieszkaniach i działkach budowlanych, a także niskim bezrobociu. Każdy kto tylko chce pracować, nie będzie miał tu ponoć problemu ze znalezieniem zatrudnienia.