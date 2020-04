"Tu trzeba krzyczeć". Weź udział w nagraniu teledysku do piosenki Pidżamy Porno

Pidżama Porno zaprasza do wspólnego nagrania teledysku do piosenki "Tu trzeba krzyczeć". Teledysk ma być zmontowany głównie z filmów przesłanych przez fanów. Jak zagrać w teledysku nie ruszając się z domu? Można to zrobić na jeden z trzech sposobów. Jeśli śpiewasz: nagraj siebie jak śpiewasz utwór do podkładu z płyty. Jeśli grasz na dowolnym instrumencie: nagraj jak grasz utwór do podkładu z płyty. Jeśli nie masz pomysłu: nagraj krótki, 20-sekundowy fragment jak po prostu krzyczysz.

Zespół zostawia również dużą dowolność jeżeli chodzi o formę video. Można się przebierać, wygłupiać, lub potraktować to niezwykle poważnie. Stawiają tylko jeden warunek: video nie może być nagrane żelazkiem, prostownicą lub latarką. Musi być bardzo dobrej jakości.

Najlepiej wysłać je WeTransferem. Zespół czeka na filmy do poniedziałku, 4 maja, pod adresem: pidzamaporno.promo@gmail.com. Trzeba też wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku w teledysku.