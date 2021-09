Tucholska i Roosevelta wyłączone z ruchu. Utrudnienia dla pasażerów "0"

Trwa przebudowa ulicy Okólnej. Wiąże się to z utrudnieniami nie tylko dla kierowców, ale także pasażerów MZK. Od dziś, od 13 września aż do odwołania w związku z prowadzonymi pracami odcinek trasy od Tucholskiej do Roosevelta wyłączony jest wyłączony z ruchu dla autobusów w obu kierunkach. Oznacza to zmianę drogi kursowania autobusu linii nr "0".

W kierunku ulicy Lutyckiej autobusy będą kursowały ul. Ludową do ul. Wawelskiej. Wyłączone przystanki: Roosevelta (kościół), Tucholska/ Chałubińskiego.

W kierunku ulicy Śniadeckich autobusy będą kursowały ul. Wawelską do ul. Ludowej. Wyłączone przystanki: Tucholska/Wągrowiecka, Tucholska/Chałubińskiego.