"T.V.P. kłamie" i Andrzej Gwiazda w Pile. Rok 1981 na zdjęciach Ryszarda Janickiego, które trafią do archiwum Solidarności [ZDJĘCIA]

Wiec na Świerczewskiego (obecnie Śródmiejska) odbywa się kilkanaście dni po tym, jak SB konfiskuje nakład broszur “Bruk naszym przyjacielem” i “Poznański Czerwiec 56” i zostaje wstrzymany nakład regionalnego pisma MKZ “Solidarność Pilska i "zakładowej" “Solidarności Polamowskiej”. Za wywrotowe treści prokuratura stawia zarzuty redaktorom naczelnym obu pism, Jarosławowi Gruszkowskiemu i Franciszkowi Langnerowi.

Rozmowy delegacji Solidarności z prokuratorem wojewódzkim niczego nie zmieniają. We wrześniu komitet zakładowy Solidarności w Polamie ogłosi najpierw pogotowie strajkowe, a później przeprowadzi strajk ostrzegawczy w proteście przeciwko ograniczaniu wolności słowa i pracy związkowej. Postępowanie sądowe przeciwko Langnerowi i Gruszkowskiemu zostanie ostatecznie umorzone.

Na razie jest sierpień. Piła walczy nie tylko o Langnera i Gruszkowskiego, ale także o przekazanie budynku nowej komendy policji na Bydgoskiej na potrzeby służby zdrowia. Andrzej Gwiazda przemawia stojąc na zaimprowizowanej trybunie urządzonej na przyczepie od Stara. Jego przemówienie rejestruje m.in. ekipa niemieckiej telewizji. Oprócz nich było może dwóch, trzech fotografów. Jednym z nich był Ryszard Janicki. To on jako jedyny uwiecznił tamtą akcję pisania haseł na chodniku. Oprócz niego nie było nikogo z aparatem. Jeżeli nie liczyć esbeka czy jakiegoś TW, który z okna, z ukrycia, robił zdjęcia jemu. Dziś Ryszard Janicki wspominając tamtą akcję nie ukrywa, że to był impuls i jednocześnie wewnętrzny przymus, żeby być tam z aparatem. Być świadkiem. Że nie mógł inaczej. Że właśnie na tym według niego polega bycie fotografem. To bycie obecnym. Do dziś pamięta adrenalinę jaką czuł robiąc tamte zdjęcia.