Tygodnik Pilski w cytatach - Początek 1983 roku - idzie odwilż, choć stan wojenny wciąż straszy

O czym pisał Tygodnik Pilski w tamtym czasie? Jak zawsze szczęśliwe chwile przeplatały dramaty. Pierwsza część 1983 roku to czas odwilży. Młodzież w Pilskiem mogła od czasu do czasu zobaczyć gwiazdy estrady, a ZNTK bił kolejne własne rekordy

Nr 159, 6.02.1983 r. Temat wciąż ten sam, powtarzający się od wielu lat. Jest nim problem nietrzeźwości użytkowników dróg, decydujący o bezpieczeństwie i porządku drogowym. W województwie pilskim, podobnie jak w całym kraju nie zmalała liczba wypadków z ich udziałem. W ubiegłym roku na terenie naszego województwa, 98 wypadków na 416 wszystkich zarejestrowanych przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, spowodowali nietrzeźwi użytkownicy dróg. Bilans jest więc tragiczny, zwłaszcza że 20 osób poniosło śmierć, a 122 osoby zostały ranne (asw) Nr 161, 20.02.1983 r. 11 lutego br. w Zespole Szkół Muzycznych odbyła się uroczysta sesja Miejskiej Rady Narodowej, na której zainaugurowano obchody 470-lecia nadania Pile praw miejskich. (…) Podczas sesji wielu mieszkańców Piły zostało odznaczonych. Tytułem „Zasłużony obywatel m. Piły” uhonorowani zostali: Julian Andrzejewski, Józef Bugajewski, Paweł Ceblewski, Zdzisław Lewandowski, Aleksy Marzec, Henryk Pankau, Henryk Prywer, Tadeusz Sikorski, Henryk Skowron, Kazimiera Wróbel, Józef Żulis. (ap)

Nr 162, 27.02.1983 r. Z udziałem wojewody pilskiego - Bogdana Dymarka odbyła się 18 lutego br. sesja Miejskiej Rady Narodowej w Pile, której tematem było uchwalenie planu społeczno - gospodarczego i budżetu miasta na rok 1983 oraz przyjęcie założeń planu na lata 1983-85. (…) Z bilansu aktualnych potrzeb wynika, iż na mieszkania oczekuje ponad 7 tys. rodzin. Plan natomiast zakłada, iż w latach 1983-85 odda się w różnych formach 1582 mieszkania, z czego w roku bieżącym - 516. (…) Przekazanie mieszkańcom osiedla Górnego szkoły podstawowej przewiduje się dopiero w 1985 roku. (K.K.) Nr 162, 27.02.1983 r. Ostatni tegoroczny wieczór karnawałowy upłynął pod znakiem licznych zabaw. Również w lokalu kawiarni „Teatralna” w Pile odbył się bal niecodzienny i wyjątkowy. Jego uczestnikami byli sportowcy, szkoleniowcy i sympatycy sportu. Przybyli oni na tradycyjne spotkanie sportowców, organizowane z okazji ogłoszenia końcowych rezultatów VII Plebiscytu Sportowego na 10 najpopularniejszych sportowców i 5 trenerów województwa pilskiego w 1982 roku. (…) Pięciokrotnie zwyciężał w naszych plebiscytach kajakarz Orła Wałcz Grzegorz Kołtan. Przed rokiem miejsce na najwyższym stopniu plebiscytowego „pudła” zajęła młodziutka akrobatka pilskiego MKS-u Dorota Popławska. (…) Wyrazem uznania za najwyższe osiągnięcia akrobatki z Piły jest również końcowy werdykt VII Plebiscytu Sportowego. Po raz drugi z rzędu wygrała plebiscyt właśnie Dorota Popławska, dystansując ponownie medalistę mistrzostw Polski OSM, reprezentanta kraju w biegach przełajowych, Tomasza Zimnego z pilskiej Gwardii. (Eugeniusz Mikuszewski)

Nr 163, 6.03.1983 r. Zdaje się, że dyspensa w rock-koncertach (myślę o czołówce krajowej) trwała w Pile i województwie dość długo. „Wyposzczone” nastolatki przybyły do WDK na koncerty znanej grupy „Turbo” ochoczo, tłumnie i z transparentem. Nie wszyscy się dostali, gdyż zabrakło biletów. Spore grupy młodych szturmowały wejście. Ich rówieśnicy - szczęśliwcy w tym samym czasie na sali wyli, gwizdali, tańczyli, wrzeszczeli „Turbo! Turbo!”. Oczywiście fruwały marynary, koszule… Słowem, było zupełnie normalnie, jak na tego typu imprezę. (…) „Niedługo w TV Szczecin nakręcimy kolejny teledysk z propozycją do Telewizyjnej Listy Przebojów. W kwietniu powinna ukazać się w sprzedaży nasza duża płyta pt. „Dorosłe dzieci”. (Krzysztof Kalka) Nr 163, 6.03.1983 r. W Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Pile wyremontowana została tysięczna lokomotywa spalinowa. Skromna uroczystość, podczas której załoga przekazała do ponownej eksploatacji jubileuszową lokomotywę, odbyła się 1 marca br. Pierwsze lokomotywy spalinowe typu SM-42 w pilskim ZNTK podjęto się remontować w czerwcu 1976 roku. Przedtem od 1945 roku naprawiano tu stare, wysłużone parowozy. Do dzisiaj więc tę „klinikę kolei” opuszczają zarówno odnowione lokomotywy parowe, jak i spalinowe. (A.S.)

Nr 167, 3.04.1983 r. Jak poinformowała niedawno prasa codzienna, przewodniczący Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, prof. Henryk Jabłoński, w imieniu najwyższych władz PRL i swoim własnym, w porozumieniu z Episkopatem Polski, zaprosił papieża Jana Pawła II do ponownego odwiedzenia Polski - ojczyzny, obecnej głowy Kościoła katolickiego. Termin wizyty uzgodniono na 16-22 czerwca bieżącego roku. W tym czasie papież odwiedzi Warszawę, Teresin (Niepokalanów), Częstochowę (Jasną Górę), Poznań, Wrocław, Górę św. Anny, Piekary Śląskie i Kraków. Nr 169, 17.04.1983 r. 8 kwietnia br. w godzinach rannych miało miejsce w Pile tragiczne zdarzenie, które wstrząsnęło opinią publiczną. We własnym mieszkaniu znaleziono zwłoki Roberta P. - ucznia pilskiego Liceum Ogólnokształcącego. W wyniku podjętego śledztwa ujawniono, że sprawcą morderstwa jest siedemnastoletni Krzysztof K. - kolega szkolny zamordowanego. Zabójstwa dokonał przed wyjściem do szkoły, przy użyciu tłuczka do moździerza i noża kuchennego. Motywy zabójstwa nie są dotąd wyjaśnione. (k)

Nr 171, 1.05.1983 r. Od ponad pół roku w Wysokiej nie ma lekarza. Mieszkańcy miasta i okolicznych wsi zmuszeni są do wędrówek w poszukiwaniu lekarskiej pomocy. (…) Poszukiwania nowego lekarza okazały się bardziej niż trudne mimo iż na chętnych do pracy w Wysokiej czeka mieszkanie, a prawdę mówiąc co najmniej dwa. Jedno w ośrodku zdrowia, a drugie - M-4 - w Spółdzielni Mieszkaniowej. (…) Na lekarza w mieście i gminie Wysoka czeka 6200 mieszkańców, w tym sporo dzieci. Jak długo jeszcze przyjdzie im błąkać się po bezdrożach w poszukiwaniu pomocy, ratunku dla zdrowia, a może nawet życia? (gra) Nr 174, 22.05.1983 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Pile wzbogaciła się ostatnio o nowe pomieszczenia przy ul. Bieruta 14, które przekazano wojewódzkiemu oddziałowi dla dzieci i młodzieży. Mieści się tam wypożyczalnia z wolnym dostępem do półek, czytelnia i sala bajek. Łącznie zgromadzono tam 16,5 tys. tomów. (…) Z tej okazji aktyw czytelniczy przy oddziale biblioteki dla dzieci i młodzieży w Pile przedstawił inscenizację bajki Andersena pt. Księżniczka na ziarnku grochu”. (zp)

