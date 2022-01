Tygodniowy przegląd prasy 23.01.2022: Piła, 16.01-22.01.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Piły

Przegląd tygodnia: Piła, 23.01.2022. 16.01 - 22.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W rewanżowym, ćwierćfinałowym spotkaniu o awans do II ligi KS Piła pewnie pokonał w hali MOSiR-u Kaniasiatkę Gostyń 3:0 (25:13, 25:9, 25:12). Ponieważ w pierwszym meczu nasz zespół przegrał 1:3 o awansie do półfinału zadecydował złoty set. Pilanki pokonały w nim rywalki 15:9 i cieszyły się z awansu do czołowej czwórki. W naszej galerii zdjęcia z tego meczu. Do półfinału awansował także SPS Volley Piła, który wygrał u siebie z Volley Turek 3:0 (25:19, 25:23, 25:21).

Z bardzo dobrym odzewem mieszkańców Piły spotkał się pomysł zorganizowania Zimowego Pikniku Wojskowego na Stadionie Powiatowym przy ulicy Okrzei. Fani wojskowości i spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu na pewno są zadowoleni.