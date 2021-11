Tygodniowy przegląd prasy 28.11.2021: Piła, 21.11-27.11.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Piły

Ta szkoła była marzeniem całego Podlasia. Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile świętuje właśnie swoje 30-lecie. W swojej historii miała już przeprowadzkę ze Świerkowej do nowego budynku przy Lelewela oraz tragiczny w rozmiarach pożar, który strawił budynek i wyposażenie. Najwięcej było jednak radosnych wydarzeń jak nadanie jej w 2017 roku imienia Janusza Korczaka. A tak dwunastka świętowała swoje urodziny.

Do groźnego wypadku doszło w Trzciance na ulicy Grunwaldzkiej. Dostawczak zderzył się czołowo z toyotą, w której była trójka dzieci.

Odbyło się losowanie 1/16 Tauron Pucharu Polski. Stalpro Joker Powiat Pilski trafił na utytułowanego rywala – Jastrzębski Węgiel.

349 mln zł dochodów, 386 mln zł wydatków i rekordowy budżet na inwestycje - 78 mln złotych (w lutym ma urosnąć do ponad 100 milionów) - to główne założenia projektu budżetu Piły na 2022 rok. W czwartek, 25 listopada, przedstawili go prezydent Piotr Głowski i skarbnik miasta Ewelina Ślugajska. Pod obrady Rady Miasta trafi 21 grudnia. A tak wygląda przegląd najważniejszych planowanych inwestycji w Pile w 2022 roku.

24-letni mieszkaniec gminy Kaczory z zarzutami włamania do mieszkania w Śmiłowie. Został ujęty już po kilku godzinach.